Луганск, , 08:30 — REGNUM Населенные пункты Золотое-5 и Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) были за последние сутки обстреляны киевскими боевиками с применением артиллерии. Об этом 21 апреля сообщает представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (11 снарядов)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого в Золотом-5 были повреждены восемь жилых домов и детский сад «Берёзка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия не стала принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи, предназначенным для Украины.