Грозный, 21 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, когда будет освобождено от националистов предприятие «Азовсталь» в Мариуполе.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Руководитель региона опубликовал аудиозапись в личном телеграм-канале. По его словам, объект перейдёт под полный контроль группировки войск ВС РФ и ДНР 21 апреля около полудня — «сегодня до обеда, или после обеда».

Накануне российские и донецкие военнослужащие вели бои с националистами на территории завода.