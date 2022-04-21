Петропавловск-Камчатский, , 08:30 — REGNUM На Камчатку в этом году сдадут государственную итоговую аттестацию более 4,8 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. — одиннадцатиклассники, более 3,3 тыс. — выпускники 9-х классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Экзамен Yarregion.ru

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Основной период ГИА для одиннадцатиклассников пройдёт с 26 мая по 2 июля, для выпускников 9-х классов — с 19 мая по 9 июля.

Для защиты информации на время подготовки и проведения итоговой аттестации школьников от сети Интернет, а так же от автоматического обновления будут отключены все задействованные в ГИА персональные компьютеры.

На экзаменах в школах будет отменено требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, но сохранится масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, участники ЕГЭ в 2022 году получат возможность узнать свои результаты с помощью портала Госуслуг.