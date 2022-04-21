Ульяновск, 21 апреля 2022, 08:29 — REGNUM В Ульяновской области практически не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации ведомства, 20 апреля в регионе лабораторно выявлено 86 случаев заражения SARS-CoV-2, что на один случай меньше, чем было подтверждено 19 апреля. Таким образом, очередной спад идёт каждые сутки, начиная с 1 апреля.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 2 024 520 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 20 апреля сделано 2875 тестов.

Напомним, что в 2021 году свыше 70% областного бюджета составили инвестиции в социальную политику, в том числе значительная часть направлена на развитие здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 201 010 случаев заражения коронавирусом, вылечились от ковида 194 130 пациентов (96,6%), скончались 4618 жителей.

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