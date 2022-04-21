Ульяновск, , 08:29 — REGNUM В Ульяновской области практически не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации ведомства, 20 апреля в регионе лабораторно выявлено 86 случаев заражения SARS-CoV-2, что на один случай меньше, чем было подтверждено 19 апреля. Таким образом, очередной спад идёт каждые сутки, начиная с 1 апреля.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 2 024 520 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 20 апреля сделано 2875 тестов.

Напомним, что в 2021 году свыше 70% областного бюджета составили инвестиции в социальную политику, в том числе значительная часть направлена на развитие здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 201 010 случаев заражения коронавирусом, вылечились от ковида 194 130 пациентов (96,6%), скончались 4618 жителей.

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