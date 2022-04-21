Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Операторы иностранных платежных систем нарушат санкции, если позволят применять в Соединенных Штатах выпущенные в России и Белоруссии карты банков, попавших под ограничительные меры. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, согласно новому законодательству США, физическим и юрлицам, в том числе американским операторам платежных систем, запрещается обрабатывать транзакции, связанные с иностранными финучреждениями, в отношении которых введены санкции.

В ведомстве призвали физических и юридических лиц США «проявлять осторожность и внимательность при работе с неамериканскими операторами платежных систем».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля американский минфин добавил в черный список российских граждан, якобы причастных к попыткам обойти санкции против России.