Самара, , 08:30 — REGNUM В школах Самарской области поднимать флаг и исполнять гимн России намерены начать уже в мае. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Российский флаг Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Сообщается, что глава региона Дмитрий Азаров дал поручение областному министерству образования с мая месяца в школах Самарской области (там, где для этого созданы технические возможности) каждую учебную неделю начинать с церемонии исполнения гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага.

Отмечается, что к началу нового учебного года это решение будут готовы реализовать все школы области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу об исполнении гимна Российской Федерации и поднятии государственного флага в школах в начале учебной недели.