Пермь, 21 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Пермском крае существующие стимулирующие выплаты недостаточно мотивируют молодых специалистов оставаться работать на селе. Об этом сообщил на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания региона министр сельского хозяйства Павел Носков.

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Одной из основных мер поддержки является единовременная выплата, которая предоставляется молодым специалистам после отработки не менее трех лет в сельскохозяйственной организации края. Так, специалисты с высшим образованием могут рассчитывать на выплату в размере 150 тысяч рублей, со средним специальным – 100 тыс. рублей. Для получения выплат специалисту необходимо подать заявление. Кроме того, по истечении срока действия договора работник может претендовать на повторную выплату в аналогичном размере.

На практике за повторной выплатой обращается меньше половины тех, кто получал первую. Глава минсельхоза подчеркнул, что выплата нуждается в доработке или модернизации в части размеров и условий получения, чтобы стимулировать молодых специалистов оставаться работать в сёлах. Разработка предложений уже ведется министерстве. Стоит отметить, по итогам 2021 года за выплатами обратились более 50 молодых специалистов.