Джидинский район, Бурятия, , 08:25 — REGNUM В Бурятии по данным на вечер 20 апреля действовало три лесных пожара в Кяхтинском, Джидинском и Бичурском районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Лесной пожар Teplyystanmedia.ru

Наиболее сложная ситуация возникла в Джидинском районе, где площадь пожара достигает 150 гектаров. Для переброски сил Забайкальской базы авиационной охраны лесов привлекался вертолёт Ми-8 МЧС России.

«Всего было совершено 12 полётов, общей продолжительностью более 4 часов, для тушения лесного пожара доставлено 64 человека и 1,5 тонны груза», — отметили в ведомстве.

Всего в ликвидации пожара задействовано 158 человек и 22 единицы техники. Лесной пожар в Кяхтинском районе локализован на площади 23 гектара. В Бичурском районе пожар действует на площади 1 гектар.