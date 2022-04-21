Канберра, , 08:21 — REGNUM В связи с тем, что власти Австралия доверяют правовой системе Великобритании, у них нет возражений относительно экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом апреля заявил австралийский министр финансов Саймон Бермингем, его слова приводит газета The Canberra Times.

Джулиан Ассанж

Как указал Бермингем, австралийское правительство не будет возражать против экстрадиции в Соединенные Штаты Ассанжа, который является гражданином Австралии.

«Мы доверяем независимости и честности судебной системы Великобритании, ожидая, что она, как и всегда, будет работать надлежащим образом. Это правовая система, на которой была построена и создана наша собственная, и мы уверены в ней», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что апреля ордер на экстрадицию в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдал лондонский Вестминстерский магистратский суд.