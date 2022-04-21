Токио, , 08:18 — REGNUM Индия не стала принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи, предназначенным для Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Категорический отказ 333

Предполагалось, что самолёт в конце апреля доставит груз в соседние с Украиной Польшу и Румынию по линии комиссариата Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Как перевалочные пункты для этого были заявлены Индия и Объединённые Арабские Эмираты.

Этот вопрос был согласован с Индией на рабочем уровне, однако 20 апреля поступил отказ. Нью-Дели в качестве причины указал недостаток согласования.

«Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется (на 180 градусов)?» — приводит агентство слова одного из участников политсовета правящей либерально-демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Япония отказалась поставлять Украине вооружение, объясняя это возможным нарушением принципов, связанных с поставками вооружений за рубеж. При этом для ВСУ из японских армейских резервов были направлены военная экипировка, бронежилеты, бинокли и другая оптика, фото-видеоаппаратура, палатки, санитарные средства, электрогенераторы и продовольствие.

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В середине апреля правительственные источники заявили, что Токио направит для ВС Украины очередную партию «гуманитарной помощи», в которую войдут беспилотники, а также костюмы и маски химзащиты. Возможные объёмы партии и сроки её поставки на Украину не уточнялись.

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