Самара, , 08:20 — REGNUM Порядка 400 жителей Самарской области сдали кровь в национальный день донора. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Донорство крови МГЕР

Сообщается, что 20 апреля банк службы крови Самарской области пополнился 230 литрами донорской крови.

Сообщается, что в 2021 году в регионе пациентам медорганизаций было осуществлено свыше 80 тысяч переливаний компонентов донорской крови (более 200 переливаний в день).

«В очередной раз доноры проявили большую активность, показали свою отзывчивость и неравнодушие. Ведь, чтобы стать донором, нужно не только отсутствие противопоказаний, но и желание. Безвозмездная помощь — это особенность нашего национального характера. Не устаем говорить донорам «Спасибо!» — приводит пресс-служба слова директора Самарской Службы крови Сергея Кузнецова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 85 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию за три месяца текущего года.