Сеул, , 08:17 — REGNUM В период с 1 по 20 апреля экспорт товаров из Южной Кореи увеличился на 16,9%, до $36,28 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также вырос на 16,9%.

Экспорт полупроводников увеличился на 22,9%, нефтепродуктов — на 82%, автозапчастей — на 3,9%. Однако экспорт автомобилей, напротив, сократился на 1%, а устройств беспроводной связи — на 10,7%.

Поставки в Китай выросли на 1,8%, в США — на 29,1%, в страны Европы — на 12,3%, во Вьетнам — на 37,2%, в Японию — на 9,6%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 мая также увеличился на 25,5%, до $41,48 млрд. Импорт сырой нефти вырос на 82,6%, газа — на 88,7%, полупроводников — на 28,2%, угля — на 150,1%, однако импорт автомобилей упал на 8,5%, а оборудования для производства полупроводников — на 16%.

Импорт из Китая вырос на 8,8%, из США — на 0,1%, из ЕС — на 13,8%, из Японии — на 4,1%, из Саудовской Аравии — на 104,2%, из Австралии — на 27,6%, из России — на 21,4%.