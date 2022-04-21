Павлодар, Казахстан, , 08:17 — REGNUM В школе Павлодара в Казахстане утром 21 апреля начался крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба местного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«На втором этаже (кровля) произошел пожар на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребёнок», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тушить пожар прибыли 13 единиц спецтехники и более 50 человек.

Стоит отметить, что в Павлодаре горела другая школа 15 апреля. Пожар начался в кабинете книгохранилища. Тогда госпитализировали пятерых учеников.