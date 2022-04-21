Павлодар, Казахстан, 21 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В школе Павлодара в Казахстане утром 21 апреля начался крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба местного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«На втором этаже (кровля) произошел пожар на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребёнок», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тушить пожар прибыли 13 единиц спецтехники и более 50 человек.

Стоит отметить, что в Павлодаре горела другая школа 15 апреля. Пожар начался в кабинете книгохранилища. Тогда госпитализировали пятерых учеников.