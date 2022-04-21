Магнитогорск, Челябинская область, 21 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4.

Photo.khl.ru Кубок Гагарина

В составе «Металлурга» шайбы забросили защитник Линус Хультстрём, и нападающий Филипп Майе, Архип Неколенко, Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин.

В составе ЦСКА отличились форварды Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.

Таким образом, «Металлург» сравнял счёт в серии – 1:1. Следующий матч финальной серии плей-офф КХЛ пройдёт 22 апреля в Москве.