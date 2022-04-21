Чебоксары, , 08:16 — REGNUM Разбирательства по делу о наезде на полицейского в Чувашии привели к возбуждению уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 58-летний водитель Wolkswagen Karavella из Ибресинского района. Правоохранители установили, что 14 апреля 2022 года в посёлке Ибреси его задержали сотрудники ДПС за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

«Желая скрыться с места происшествия и избежать привлечения к административной ответственности, злоумышленник совершил наезд на сотрудника ДПС», — говорят в следственном управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В настоящее время устанавливаются все детали происшествия, проводится медицинская судебная экспертиза, допрашиваются очевидцы.

В ведомстве добавляют, что подозреваемый также привлечён к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков»), ст. 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»), ст. 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности»), ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»), ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном автостраховании гражданской ответственности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чувашии вынесен обвинительный приговор жительница Канашского района, которая получила реальный срок за нападение на двух полицейских. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения после попытки скрыться от ГИБДД.

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