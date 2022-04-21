Асиновский район, Томская область, , 08:15 — REGNUM В Асиновском районе Томской области найдены две пропавшие ранее девочки 2009 года рождения. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Сибирская тайга Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Вечером 20 апреля школьницы вышли из своих домов и не вернулись. Они были объявлены в розыск, а к поисковой операции присоединились правоохранители. Девочки были найдены на следующий день в ходе розыскных мероприятий.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении них противоправных действий не совершалось. По предварительной информации подростки заблудились в лесном массиве», — отметили в ведомстве.