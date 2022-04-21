Москва, 21 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам торгов 20 апреля нефть марки Brent подешевела на 0,22%, до $107,21, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

(сс) Ryan McFarland Нефтепровод на Аляске

В ходе европейской сессии цена снижалась до уровня $104,62, с которого восстановилась до $107,94 после выхода отчета минэнерго США.

Согласно последним данным, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, до 413,73 млн баррелей (прогноз был +3 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 761 тыс. баррелей, дистиллятов — на 2,66 млн баррелей. Их сокращение ожидалось на 1,1 млн баррелей и на 800 тысяч баррелей соответственно.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,9 млн б/с.

Сегодня, 21 апреля, баррель нефти марки Brent стоит $107,85. Покупатели всеми силами пытаются удержать цену выше $100 за баррель, пока не появятся новые драйверы для роста.

С 9 марта 2022 года формируется сужающая формация. Она говорит о неопределённости в течение двух месяцев. Ее границы сузились до $99,00 — $112,55 с $133,10 – $96,90.

Прорыв вверх откроет дорогу покупателям до $120. Прорыв вниз приведёт к падению цены до $91,50.

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