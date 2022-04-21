Оренбург, 21 апреля 2022, 08:14 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области отчитались о своих доходах за 2020 год. Информация обнародована на сайте регионального парламента.

Зал заседаний Законодательного Собрания Оренбургской области
Зал заседаний Законодательного Собрания Оренбургской области
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Самыми высокодоходными стали депутаты Олег Лактионов («Единая Россия») и Фёдор Перевозников («Единая Россия»).

За год директор ООО «Агроцетр» Лактионов заработал114 881 987 рублей. Он владеет восемью земельными участками, жилым домом, квартирой, нежилым помещением, кладовкой и четырьмя машиноместами. Транспортных средств в собственности не имеет.

Доход главы КФХ, заместителя председателя СПК колхоз «Красногорский» Фёдора Перевозникова составил186 232 255 рублей. Является собственников нескольких домов, квартир, нежилых помещений, десятков земельных участков, объекта незавершённого строительства и молочно-товарной фермы. Имеет внушительный автопарк. Он включает в себя легковые автомобили (отечественные и иномарки), тракторы, прицепы, грузовики, погрузчик, зерноуборочный комбайн, опрыскиватель-разбрасыватель и снегоход.

Спикер Заксобрания Сергей Грачёв за 2021 год увеличил свой доход. Политик заработал около 5 млн рублей, из которых 3,5 млн рублей – по основному месту работы. За 2020 год доход председателя регионального парламента составлял около 4 млн рублей.

Заместитель председателя Законодательного собрания Александр Куниловский отчитался о доходе в 2,9 млн рублей по основному месту работы и о иных доходах в размере 18 млн рублей. Доход второго вице-спикера Александра Трубникова составил 8 млн рублей.

Напомним, выборы в Заксобрание седьмого созыва прошли в регионе в сентябре 2021 года. Спикером в очередной раз стал Сергей Грачёв.

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