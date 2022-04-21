Москва, , 08:13 — REGNUM На подключении Белоруссии в качестве участника и одной из стран – гарантов будущего договора с Украиной прямо настаивает Россия. Об этом 21 апреля заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Флаги России и Белоруссии President.gov.by

«Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Полищук отметил, что в этом случае будет обеспечен баланс в «клубе» стан – гарантов и добавил, что такое решение обсужден с белорусской стороной, помогающей в переговорах и предоставляющей для них площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Украины Североатлантическим альянсом будут устранены.