Джакарта, , 08:13 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что участники второй встречи министров финансов и управляющих центральных банков G20 выразили надежду, что саммит позволит найти решение конфликта вокруг Украины, сообщает CNN Indonesia.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«Члены G20 просили урегулировать текущую геополитическую ситуацию, особенно связанную с Украиной», — заявила Сри Мульяни.

В качестве председателя G20 Индонезия продолжит активно общаться и консультироваться со всеми членами «Большой двадцатки».

По словам министра, ряд стран столкнулись с угрозой резкого роста инфляции, а также роста цен на энергоносители и продукты питания, что еще больше создаст сложную ситуацию для политиков.

Сри Мульяни отметила, что члены G20 обеспокоены тем, что инфляционное давление, приведшее к повышению процентных ставок несколькими центральными банками, приведет к более быстрому сокращению глобальной ликвидности, чем ожидалось.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с министром финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати заявила, что в рамках глобальной экономики с Россией нельзя продолжать «вести бизнес как обычно».

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