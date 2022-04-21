Москва, , 08:07 — REGNUM Москва призывает Кишинёв отказаться от риторики, которая наносит ущерб российско-молдавским отношениям. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала заявление президента Молдавии Майи Санду, сказавшей, что место георгиевской ленте «на свалки истории». Захарова отметила, что тот, кто позволяет себе такие выражения, сам окажется на этой свалке.

«Я хотела бы напоминать госпоже Санду, что георгиевская лента — это символ воинской славы, отваги, мужества, общей для всех народов Советского Союза Великой Победы в справедливой освободительной войне против фашизма», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что заявления, которые разрушают отношения России и Молдавии нужно прекратить. В противном случае последуют «болезненные ответы».

«Но и оставлять заявления, которые мы услышали в эти дни из Кишинева, без ответа мы не будем», — сказала Захарова.

Закон о запрете в Молдавии публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты вступил в силу 20 апреля. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины.