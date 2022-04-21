Челябинск, 21 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны получат к 77-летию Победы единовременную выплату. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Также на выплату смогут рассчитывать узники концлагерей и граждане, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда». Каждый получит по 15 тыс. рублей.

Каких-либо заявлений для получения денег подавать не надо. Также Текслер призвал глав территорий не ограничиваться формальными поздравлениями ветеранам, а узнавать, в какой помощи они нуждаются.