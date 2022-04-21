Нью-Дели, , 08:06 — REGNUM Аэропорты для загрузки военно-транспортных самолетов из Японии, предназначенных для доставки гуманитарных грузов на Украину, отказалась предоставлять Индия. Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Японские самолёты предполагалось использовать для погрузки гуманитарной помощи в Индии и в Арабских Эмиратах, а затем доставить эту помощь в Польшу и Румынию. Уточняется, что миссия была согласована с Организацией Объединённых наций и на рабочем уровне с Индией. Однако 20 апреля из Нью-Дели в Токио поступил твёрдый отказ.

Власти Японии официально объяснили срыв миссии недостаточностью согласования, но по данным Kyodo, в правящей Либерально-демократической партии такой исход связывают с традиционно дружескими взаимоотношениями между Индией и Россией. Теперь Япония будет вынуждена полностью пересмотреть план по доставке грузов на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал подношение синтоистскому храму Ясукуни, где хранятся списки всех солдат, погибших во время всех японских войн, включая казнённых после Второй мировой войны военных преступников.

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