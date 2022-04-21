Нью-Дели, 21 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Аэропорты для загрузки военно-транспортных самолетов из Японии, предназначенных для доставки гуманитарных грузов на Украину, отказалась предоставлять Индия. Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Японские самолёты предполагалось использовать для погрузки гуманитарной помощи в Индии и в Арабских Эмиратах, а затем доставить эту помощь в Польшу и Румынию. Уточняется, что миссия была согласована с Организацией Объединённых наций и на рабочем уровне с Индией. Однако 20 апреля из Нью-Дели в Токио поступил твёрдый отказ.

Власти Японии официально объяснили срыв миссии недостаточностью согласования, но по данным Kyodo, в правящей Либерально-демократической партии такой исход связывают с традиционно дружескими взаимоотношениями между Индией и Россией. Теперь Япония будет вынуждена полностью пересмотреть план по доставке грузов на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал подношение синтоистскому храму Ясукуни, где хранятся списки всех солдат, погибших во время всех японских войн, включая казнённых после Второй мировой войны военных преступников.