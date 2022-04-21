Вашингтон, 21 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания) будут сохранять и усиливать давление на Россию, говорится в заявлении по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков «группы семи».

Number 10 Джо Байден и Борис Джонсон. Саммит G7 в Великобритании. Июнь 2021 года

«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что страны G7 вместе с партнерами продолжат предпринимать шаги, направленные на «повышение цены этой спецоперации для России».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.