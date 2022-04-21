Уфа, 21 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Уфы при возведении социальных объектов в городе возбуждено в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ветхое здание. Окно

Сообщается, что с 2009 по 2014 год администрация г. Уфы заключила с несколькими строительными фирмами договоры развития застроенной территории. Согласно этим договорам организации должны были построить на этой территории объекты социальной инфраструктуры либо реконструировать уже имеющиеся (школы и детские сады). Кроме этого, они обязались произвести расселение аварийных и ветхих домов.

Отмечается, что в установленные сроки эти условия договора застройщики не выполнили.

По версии следствия, должностные лица городской администрации своевременно не приняли мер к понуждению строительных организаций исполнить взятые на себя обязательства, в связи с чем сроки исковой давности по ним истекли.

Сообщается, что один из застройщиков взыскал в судебном порядке с администрации города более 135 млн рублей в счет возмещения убытков, которые он понес при освоении территории, планируемой к застройке, и упущенной выгоды из-за неисполнения чиновниками договорных обязательств по передаче осваиваемой территории.

«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города своих обязанностей существенно нарушены права и законные интересы граждан и общества, а также бюджету администрации города причинен особо крупный ущерб», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Расследование дела продолжается.