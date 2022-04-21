Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 135 674.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных – 42 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 074 человека, в том числе 49 за последние сутки. Зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в республике скончались 2994 больных.