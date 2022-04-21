Чебоксары, , 08:01 — REGNUM В Чувашии планируют заказать исследование для внедрения «интеллектуальной транспортной системы» в пределах Чебоксарской городской агломерации. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Государственным заказчиком является казённое учреждение «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу Чувашии).

«Исполнитель по заданию государственного заказчика обязуется выполнить научно-исследовательскую работу «Проведение научных исследований, направленных на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Чебоксарской городской агломерации», — говорится в документе.

Целью работы является проведение научных исследований и обоснований по созданию и внедрению ИТС, обеспечивающей принятие «максимально эффективных сценариев управления транспортной системой» агломерации, «конкретным транспортным средством или группой транспортных средств» для мобильности населения, «максимизацию показателей использования дорожной сети, повышение безопасности и эффективности транспортного процесса» для водителей и пассажиров.

«Архитектура ИТС Чебоксарской городской агломерации должна включать следующие уровни: региональный уровень, который включает уровень модулей центральной платформы (ЕПУТС); муниципальный уровень, включающий уровень подсистем и уровень сбора данных (периферийное оборудование)», — отмечается в техзадании.

В разрабатываемой системе должны быть предусмотрены следующие группы технологических алгоритмов: локальные, основные, вспомогательные, специальные, сервисные. К примеру, специальные алгоритмы предназначены для управления движением транспорта в особых условиях (в частности, для приоритетного пропуска специальных транспортных единиц).

Начальная цена контракта составляет59 965 000 рублей.

Заявки завершат принимать 5 мая. Планируется, что работы будут выполнены в два этапа в 2022 году: при заключении контракта до 31 мая и с 1 июня по 29 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская агломерация объединяет шесть муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы.