Чебоксары, 21 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Чувашии планируют заказать исследование для внедрения «интеллектуальной транспортной системы» в пределах Чебоксарской городской агломерации. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

Государственным заказчиком является казённое учреждение «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу Чувашии).

«Исполнитель по заданию государственного заказчика обязуется выполнить научно-исследовательскую работу «Проведение научных исследований, направленных на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Чебоксарской городской агломерации», — говорится в документе.

Целью работы является проведение научных исследований и обоснований по созданию и внедрению ИТС, обеспечивающей принятие «максимально эффективных сценариев управления транспортной системой» агломерации, «конкретным транспортным средством или группой транспортных средств» для мобильности населения, «максимизацию показателей использования дорожной сети, повышение безопасности и эффективности транспортного процесса» для водителей и пассажиров.

«Архитектура ИТС Чебоксарской городской агломерации должна включать следующие уровни: региональный уровень, который включает уровень модулей центральной платформы (ЕПУТС); муниципальный уровень, включающий уровень подсистем и уровень сбора данных (периферийное оборудование)», — отмечается в техзадании.

В разрабатываемой системе должны быть предусмотрены следующие группы технологических алгоритмов: локальные, основные, вспомогательные, специальные, сервисные. К примеру, специальные алгоритмы предназначены для управления движением транспорта в особых условиях (в частности, для приоритетного пропуска специальных транспортных единиц).

Начальная цена контракта составляет59 965 000 рублей.

Заявки завершат принимать 5 мая. Планируется, что работы будут выполнены в два этапа в 2022 году: при заключении контракта до 31 мая и с 1 июня по 29 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская агломерация объединяет шесть муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы.