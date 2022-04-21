Веллингтон, , 08:00 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 10 294 случая локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Сообщается, что 2274 инфицированных выявили в городе Окленде, где по-прежнему находится крупнейший очаг заболевания. Остальные случаи заражения фиксируются по всей стране. Еще 66 заболевших выявили при въезде в Новую Зеландию.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 524 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 14 размещены в отделениях реанимации. Также за минувшие сутки в стране скончались 18 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 858 576 носителей SARS-CoV-2.