Благовещенск, 21 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Предприятиям, работающим в отрасли пищевой промышленности, нужна дополнительная поддержка. Об этом заявил глава Амурской области Василий Орлов после посещения цеха компании по производству кондитерских изделий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе правительства региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

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Годом ранее компания закупила оборудование для производство сладкой выпечки, его стоимость составила 4,6 млн рублей. Часть средств была предоставлена государством в виде субсидии. Осматривая мощности, губернатор подчеркнул, что необходимо приобретать отечественное оборудование в сложившейся ситуации.

«Считаю, что у компании есть все необходимое для дальнейшего развития, но при покупке новой техники нужно учитывать экономическую ситуацию и отдавать предпочтение отечественному производителю. Нельзя допустить остановки производства, от этого зависит благополучие работников. Региональному министерству экономического развития и внешних связей поручил проработать дополнительные меры поддержки для малого бизнеса, работающего в пищевой промышленности», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимо уходить от политических разногласий и бюрократии, а также научиться максимально быстро принимать решения, заявлял ранее Василий Орлов. Он подчёркивал, что этот кризис отличается от трудностей, с которыми экономика столкнулась в пандемию, потому поддержка должна быть эффективной и рассчитанной на долгий срок.