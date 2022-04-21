Москва, 21 апреля 2022, 07:59 — REGNUM Спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Украины Североатлантическим альянсом будут устранены, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он добавил, что в настоящий момент российская спецоперация на Украине проходит в соответствии с намеченным планом, и «все ее цели будут достигнуты».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.