Москва, , 07:59 — REGNUM Спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Украины Североатлантическим альянсом будут устранены, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в настоящий момент российская спецоперация на Украине проходит в соответствии с намеченным планом, и «все ее цели будут достигнуты».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.