Амстердам, , 07:57 — REGNUM По меньшей мере четыре случая заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения зафиксированы среди детей в Нидерландах, сообщил хирург медицинского центра при Гронингенском университете Рубен де Клейн 20 апреля в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS).

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалист отметил, что троим пациентам потребовались трансплантация печени из-за тяжести течения болезни. Он подчеркнул, что состояние всех детей нормализовалось. По словам Клейна, для появления гепатита у указанных несовершеннолетних не было явных поводов, в том числе и повреждений внутренних органов.

Медик добавил, что заболевание детей не связано с прививками от коронавирусной инфекции, поскольку они не были вакцинированы. Ранее случаи заболевания острого гепатита среди детей неустановленного происхождения были зафиксированы в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл заявила, что новозеландские власти планируют полностью искоренить гепатит С на территории страны к 2030 году.