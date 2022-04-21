Пекин, 21 апреля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Военно-морские силы Китая впервые продемонстрировали широкой публике новую сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. О событии, приуроченном к 73-й годовщине образования ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 21 апреля сообщает газета The South China Morning Post.

果壳军事 Эскадренные миноносцы типа 055 КНР

Издание приводит появившуюся в китайском сегменте интернета видеозапись с кадрами запуска данной ракеты, предназначенной для поражения авианосных ударных групп противника на дальности до 1,5 тыс. километров, с борта ракетного эсминца ВМС НОАК проекта 055.

По оценке аналитиков, такая демонстрация комбинации новейшей ракеты с самым современным эсминцем сигнализирует о готовности Китая к стратегическому сдерживанию флота США в зоне Тайваньского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Индии 19 апреля провело успешные испытания авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.