Москва, , 07:51 — REGNUM Арбитраж Москвы в связи с поступлением соответствующего ходатайства от истца вернул банкротный иск к АО «Завод слуховых аппаратов «Ритм». Производство по делу прекращено, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

«До начала судебного заседания от заявителя поступило письменное ходатайство об отказе от заявленных требований», — отмечается в определении суда.

Напомним, претензии к заводу подала компания «Про Фактор» в январе 2022 года, но сумма долга не сообщалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также на сегодня арбитражи России начали возвращать заявителям иски, поданные после 1 апреля 2022 года, — с даты вступления моратория на банкротные производства. Действовать мораторий будет до 1 октября.