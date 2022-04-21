Тюмень, , 07:44 — REGNUM В Тюмени пьяный мужчина избил беременную женщину. Дети, ставшие очевидцами расправы, отгоняли его палками от будущей матери, сообщается в паблике «Антипино Вконтакте | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Избиение Prokuror-kaluga.ru

Инцидент произошёл во дворе одного из домов в микрорайоне Антипино 18 апреля. Видео появилось в социальных сетях и стало вирусным.

«Дети нашли палки и принялись его отгонять, но так как весовые категории были неравные, то значительного урона дети принести не смогли. И тогда на этот шум пришли парни из первого подъезда и аккуратно уложили хулигана на газончик», — пишет очевидец в группе.

Как пояснили газете «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отдел полиции №3 поступило сообщение о том, что между девушкой и ее сожителем произошел конфликт, в результате которого молодой человек применил физическую силу.

«После поступления соответствующих медицинских документов о причинении степени вреда здоровью гражданки, будет дана правовая оценка, а мужчина привлечён к установленной законом ответственности», — пояснили изданию в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Добрянке Пермского края местный житель приговорён к двум с половиной годам ограничения свободы за истязание беременной женщины, угрозы убийством, побои и незаконное лишение свободы своей жертвы.

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