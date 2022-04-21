Железногорск, Красноярский край, , 07:43 — REGNUM В городе Железногорске полицейские доказали вину 32-летнего местного жителя в совершении публичных действий, дискредитирующих Вооруженные силы России. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в ГУ МВД по Красноярскому краю.

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По данным ведомства, полицейские в интернете обнаружили видеозапись, автор которой публично выражал негативное отношение к действиям военнослужащих России. Видео было доступно неограниченному количеству пользователей.

В отношении безработного 32-летнего мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Железногорский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание – штраф в размере 40 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке местного жителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России.

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