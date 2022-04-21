Тель-Авив, Израиль, 21 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Новую воздушную атаку по военному объекту радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа совершила израильская авиация 21 апреля в ответ на зенитный обстрел самолетов, выполнявших предыдущий вылет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

U.S. Air Force ВВС Израиля

Отмечается, что палестинские системы противовоздушной обороны не задели израильские боевые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по территории Израиля со стороны сектора Газа была выпущена одна ракета, в результате чего пострадали четверо человек в городе Сдерот. В ответ израильские военно-воздушные силы атаковали два объекта ХАМАС в анклаве — военный пост и вход в туннель, ведущий к подземному комплексу, где хранится сырье для создания ракетных двигателей.

Сразу после авиаудара из сектора Газа в направлении Израиля выпустили еще насколько ракет.