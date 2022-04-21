Чебоксары, , 07:39 — REGNUM Представители следственного управления СКР по Чувашии приняли участие в проекте для студенческой молодёжи «Z-Право». Темой первой встречи стали ранние интимные отношения и их последствия, сообщается на сайте ведомства.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители отмечают, что проект «Z-Право» инициирован Национальной библиотекой Чувашии и направлен на «социальную адаптацию» молодёжи для предупреждения рисков из-за глобализации и развития интернета.

«Акцент сделан на возможных житейских ситуациях, связанных с риском для здоровья и правовой ответственностью», — поясняют правоохранители.

Участниками проекта стали студенты юридического и медицинского факультетов. С ними встретился заместитель руководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СКР по Чувашии Максим Смирнов.

«Темой первой встречи стали ранние интимные отношения и их последствия», — говорится в сообщении.

Следователь рассказал о факторах риска при знакомствах в интернете либо с лицами значительно старшего возраста, а также о возможных негативных последствиях ранней половой жизни. Он отметил, что чаще всего жертвами половых преступлений становятся несовершеннолетние, дав рекомендации о том, как можно этого избежать.

В сообщении отмечается, что совместно с приглашёнными экспертами обсуждались также ситуации провокации «в виде алкоголя, шантажа, легкомысленного поведения»:

«И других факторов, которые могут стать причиной нежелательной беременности, психологической травмы, венерических заболеваний, негативной репутации или совершения преступлений».

Как сообщало ИА REGNUM, одно из последних резонансных дел – изнасилование студентки, которая познакомилась с насильником в интернете. В январе 2022 года в Чебоксарах 64-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании 23-летней девушки, с которой он познакомился в интернете под видом молодого человека и обманом попал в её квартиру. Пенсионер получил шесть колонии.

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