Чебоксары, 21 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Представители следственного управления СКР по Чувашии приняли участие в проекте для студенческой молодёжи «Z-Право». Темой первой встречи стали ранние интимные отношения и их последствия, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Правоохранители отмечают, что проект «Z-Право» инициирован Национальной библиотекой Чувашии и направлен на «социальную адаптацию» молодёжи для предупреждения рисков из-за глобализации и развития интернета.

«Акцент сделан на возможных житейских ситуациях, связанных с риском для здоровья и правовой ответственностью», — поясняют правоохранители.

Участниками проекта стали студенты юридического и медицинского факультетов. С ними встретился заместитель руководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СКР по Чувашии Максим Смирнов.

«Темой первой встречи стали ранние интимные отношения и их последствия», — говорится в сообщении.

Следователь рассказал о факторах риска при знакомствах в интернете либо с лицами значительно старшего возраста, а также о возможных негативных последствиях ранней половой жизни. Он отметил, что чаще всего жертвами половых преступлений становятся несовершеннолетние, дав рекомендации о том, как можно этого избежать.

В сообщении отмечается, что совместно с приглашёнными экспертами обсуждались также ситуации провокации «в виде алкоголя, шантажа, легкомысленного поведения». «И других факторов, которые могут стать причиной нежелательной беременности, психологической травмы, венерических заболеваний, негативной репутации или совершения преступлений».

Как сообщало ИА REGNUM, одно из последних резонансных дел — изнасилование студентки, которая познакомилась с насильником в интернете. В январе 2022 года в Чебоксарах 64-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании 23-летней девушки, с которой он познакомился в интернете под видом молодого человека и обманом попал в её квартиру. Пенсионер получил шесть лет колонии.

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