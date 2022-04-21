Луганск, , 07:38 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики дважды обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Со стороны украинских войск было зафиксировано два обстрела по населённым пунктам Донецкий и Золотое-5. При обстрелах киевские каратели применяли артиллерийские орудия калибром 152 и 122 миллиметров, всего было выпущено 11 снарядов.

В результате обстрелов в населённом пункте Золотое-5 были повреждены восемь жилых домов и здание детского сада «Берёзка». Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в ЛНР «титулованного нациста».

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