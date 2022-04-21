Южно-Сахалинск, , 07:35 — REGNUM В Южно-Сахалинске в подвале жилого дома по улице Емельянова обнаружили трупы двух мужчин. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Подвал жилого дома Yaroslav Igoshin

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Личности погибших пока не установлены.

При осмотре места происшествия признаков совершения преступления в отношения мужчин не установлено, видимых телесных повреждений также не обнаружено. Тела направлены на судебно-медицинское исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в поле обнаружен труп владелицы фирмы по выращиванию овощей — гражданку Китая жестоко зарезал её соотечественник.