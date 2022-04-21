Среднеколымский район, , 07:37 — REGNUM Якутянку будут судить за убийство гражданского мужа. Она нанесла ему удар ножом в грудь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство publicdomainpictures.net

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Инцидент произошёл на рыболовецком участке «Заборцево» в Среднеколымском районе Якутии. Мужчина скончался от полученных ранений. Выяснилось, что женщина уже не в первый раз напала с ножом на гражданского мужа, но ранее травмы не были тяжёлыми.

Возбуждено и расследовано дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвинительное заключение будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Усть-Майском районе Якутии обнаружили в автомашине, закопанной в землю, тела двоих мужчин. Расследуется дело об убийстве.