Новосибирск, 21 апреля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Новосибирске 23 апреля состоится общегородской санитарный день. Распоряжение об этом подписал мэр города Анатолий Локоть.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

В городской администрации создана рабочая группа — для организации работы. Её возглавил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

В субботнике будут участвовать работники мэрии, подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. Присоединиться к уборке предложили руководителям и коллективам организаций, а также жителям города.