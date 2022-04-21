Кемерово, 21 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области в преддверии Пасхи 22 апреля пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске и ряде других муниципалитетов, сообщили в минсельхозе региона.

Наталья Кажан ИА REGNUM Ярмарка

«Накануне Пасхи люди смогут приобрести разнообразную свежую продукцию для праздничного стола по доступным ценам, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Волонтёры помогут пожилым донести покупки до остановок общественного транспорта. Рядом с торговыми площадями по традиции будут организованы концертные программы, полевые кухни и медицинские обследования в передвижных комплексах».

В минсельхозе уточнили, что помимо традиционного ассортимента на ярмарках можно будет купить саженцы, удобрения и укрывной материал.