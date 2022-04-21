Петропавловск-Камчатский, 21 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.

Martin Luff Последствия землетрясения

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в ста километрах от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 54 километра. Жители Камчатки подземных толчков не ощутили. Обращений в экстренные службы также не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Филиппин. Его очаг находился в 69 километрах от города Мати на глубине 60 километров. Пострадавших не было.