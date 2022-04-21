Пермь, , 07:22 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело о депортации двух туристов из Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

В ноябре 2021 года пермяк с подругой прибыли в Мексику по туристической путевке. Однако отдых был сорван. В аэропорту Канкуна сотрудники паспортного контроля без объяснений увели туристов в комнату, в которой продержали несколько часов. Затем трое суток пермяки провели в помещении без кроватей, без окон и без предметов гигиены. Истец со спутницей остались без личных вещей и средств связи. Кроме того, туристов держали в полном неведении относительной дальнейших действий.

В иске пермяк указал, что туроператор не оказал никакой помощи и не проинформировал родственников о сложившейся ситуации. Через трое суток туристов депортировали в Москву.

Суд посчитал, что туроператор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, за качество предоставленного продукта и истец имеет право на возмещение стоимости неиспользованных услуг.

Договор реализации туристского продукта расторгнут в судебном порядке. С туроператора взыскано 222 тыс. рублей, уплаченные за путевку, а также неустойка и штраф в размере 206 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Заочное решение в законную силу не вступило.