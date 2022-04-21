Увельский район, Челябинская область, , 07:19 — REGNUM Жительница Увельского района Челябинской области уедет в колонию за неуплату алиментов на своего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, размер задолженности превысил 35 тыс. рублей. При этом ранее гражданка привлекалась к административной ответственности за подобные деяния и была судима за преступления против собственности.

Суд всё это учёл и назначил даме реальное лишение свободы. Ближайший год она проведёт в колонии общего режима.