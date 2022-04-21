Новосибирск, 21 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Сотрудники новосибирского Горзеленхоза помыли памятник Владимиру Ленину. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в мэрии города.

L-BBE Новосибирск. Площадь Ленина

«Чтобы помыть всю скульптурную композицию, потребовалось три кубических метра воды с моющим средством, — уточнили в городской администрации. — Для чистки использовали мойки высокого давления, на сильно загрязненных участках работали щётками».

Отметим, что высота памятника, установленного возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, составляет 6,5 метра.